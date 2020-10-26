Bayram Bektaş'tan Yerköyspor Futbol Akademisi'ne ziyaret
Kayserispor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, Yerköyspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, Yerköyspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.
Kayserispor'un teknik patronu Bayram Bektaş, Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren futbol akademisine ziyarette bulundu. Bektaş, akademiye gelen çocuklarla sohbet edip, futbolla ilgili teknik bilgiler verdi. Bayram Bektaş'ın ziyaretinde Yahyalı Belediye Başkanı ve Yahyalıspor Onursal Başkanı Esat Öztürk, Yerköyspor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin ve Yerköyspor yöneticileri de yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi