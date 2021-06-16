Belhanda, avukatı aracılığıyla Galatasaray Başkanı Cengiz'e yanıt verdi
Belhanda'nın avukatı Normand, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor" dedi.
Galatasaray'ın Süper Lig 2020-21 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın avukatı Thomas Normand, müvekkilinin, maaşlarının ödenmesi için pandemi döneminde FIFA'ya başvurmadığını, sözleşmenin tek taraflı feshi sonrası dava açtıklarını belirtti.
Normand, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Belhanda hakkındaki sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.
Açıklamada, "Bu süreçte maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelere rağmen oyuncu, eski kulübüyle her zaman dostane bir çözüm yolu aramıştır. Maaşında indirime gidilmiştir. Fakat Galatasaray'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sonrası oyuncu, sözleşmenin ihlal sebebine itiraz etmek ve alacaklarının ödenmesi için FIFA'da dava açmaya karar vermiştir." denildi.
CENGİZ NE DEMİŞTİ?
GSTV'de yayımlanan "Gündem Özel" programında basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul etmedi. Bizi tehdit etti. Bu bizi üzüyor. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı, en başta Muslera yaptı. Belhanda'nın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu." açıklamasında bulunmuştu.
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