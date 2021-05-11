Beşiktaş Aygaz'da Covid-19 vakalarının önü alınamıyor

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcu ve bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, toplam vaka sayısı sekize yükseldi.

AA
11 Mayıs 2021 Salı, 19:28
Beşiktaş Aygaz'da Covid-19 vakalarının önü alınamıyor
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Takımı'mızın teknik ve idari ekibi ile sporcularına bugün Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde bir sporcumuzda ve bir idari personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta son 2 günde 6 sporcunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.


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