Beşiktaş Aygaz'da Covid-19 vakalarının önü alınamıyor
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcu ve bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla, toplam vaka sayısı sekize yükseldi.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda 2 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Takımı'mızın teknik ve idari ekibi ile sporcularına bugün Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde bir sporcumuzda ve bir idari personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ta son 2 günde 6 sporcunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
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