"Beşiktaş bunu hak etmedi"

24 Eylül 2020 Perşembe, 23:45

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltı atışları sonrasında mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası üzüntü hakimdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, “Penaltılarla elendik ve turu kaybeden taraf olarak çok üzgünüz. Geçmek istediğimiz bir turdu ki, kolay da geçebileceğimiz bir tur olduğunu düşünüyorum. Maçı çok farklı yöne götürecek pozisyonlarımız var. Buna karşılık 85’te bir pozisyon verdik ve gol oldu. Bu tarz maçlarda 2’yi, 3’ü atmak gerekiyor. Maç penaltılara kaldığı zaman şansınız 50 oluyor. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık” diye konuştu.

“Bizim kadromuza baktığınızda şu oynamayacak dediğiniz kim var” diyerek sözlerine devam eden Şahin, “Bugüne kadar oldukça iyi oynamış Güven’i oynattık. Adem Ljajic, Dorukhan, Boyd, Lens’i oynattık. Rotasyon yapmadık. Bu 11 bu takımda her zaman oynayabilir. Mecburen kullanamadığımız isimler oldu. Yenildiğiniz zaman her şey tartışılır. Bu kadroyu bugün çıkarttığımızda rotasyon düşünmedik. Bu kadro iyi de oynadı ve birçok pozisyonumuz vardı. İlk yarıda 3 net pozisyon vardı. Golü yedikten sonra 2 net pozisyonumuz vardı. Yenildiğimiz zaman bu tartışmalar olacaktır. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakmak durumundayız. Tabii ki elenmek istemezdik. Büyük takımız ve büyük hedeflerimiz var. Her kategoride olmak istiyoruz. Bu sene için bunu başaramadık, skorlar bunu gösteriyor. Bundan sonrasına bakacağız” diye konuştu.

Josef de Souza hakkında da konuşan Murat Şahin, “Josef şu anda antrenmanları yapıyor ama evrak yok. Evrak olsa şu anda yarım saat oynayabilecek kapasitesi var. Lisansı ne zaman çıkarsa kadroya o zaman alacağız. 10 güne yakın süredir antrenman yapıyor. Gökhan Töre’nin lisansı yetişti ve oynattık. Aboubakar’ın son durumuna bakacağız, kendisiyle konuşacağız ve en kısa sürede hazırlamaya çalışacağız. Konyaspor ve Gençlerbirliği maçının ardından milli ara var ve ardından bay geçeceğiz. Bundan sonrasında da herkes hazır duruma gelecektir” ifadelerini kullandı.