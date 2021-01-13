Beşiktaş derbi öncesi kupa mesaisinde

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:29

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

MUHTEMEL İLK 11

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın takımını sahaya; Utku, Dorukhan, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Gökhan, Mensah, Oğuzhan, N'Koudou, Güven ilk 11'i ile sürmesi bekleniyor.

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Mensah’ın yanı sıra Ljajic ve Gökhan Töre maçta görev yapabilecek. Domagoj Vida ve Valentine Rosier ise kadroda yok.

Siyah-beyazlı ekip, kupanın 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atladı.

Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'a 3-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.