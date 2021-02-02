Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı transfer etti

02 Şubat 2021 Salı, 08:09

Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'dan genç oyuncu Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan'ın kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor altyapısından yetişen ve Aralık 2019'da profesyonel sözleşme imzalanan 17 yaşındaki sağ bek, TFF 1. Lig'de 22 müsabakada forma giydi.