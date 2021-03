Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 21 Mart’ta!

02 Mart 2021 Salı, 18:16

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı. 31. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftaların programı şu şekilde:



30.Hafta



12 Mart Cuma

19.00 Başakşehir-Beşiktaş



13 Mart Cumartesi

13.30 DG Sivasspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-A.Hatayspor

16.00 A.Alanyaspor-FT.Antalyaspor

19.00 HK.Kayserispor-Galatasaray



14 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe

16.00 Gaziantep FK-Y.Denizlispor

16.00 BB Erzurumspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği



15 Mart Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-İH Konyaspor

Not: Yeni Malatyaspor bu haftayı BAY geçecek.



31.Hafta



19 Mart Cuma

16.00 Fatih Karagümrük-HK Kayserispor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor



20 Mart Cumartesi

13.30 Gençerbirliği-Kasımpaşa

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK

16.00 Göztepe-DG Sivasspor

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü



21 Mart Pazar

13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor

13.30 FT.Antalyaspor-BB Erzurumspor

16.00 Y.Denizlispor-Medipol Başakşehir

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

Not: Atakaş Hatayspor bu haftayı BAY geçecek.



32.Hafta



3 Nisan Cumartesi

13.30 HK Kayserispor-Göztepe

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük

16.00 DG Sivasspor-Trabzonspor

19.00 A.Hatayspor-Galatasaray



4 Nisan Pazar

13.30 BB Erzurumspor-İH Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-FT Antalyaspor

16.00 A.Alanyaspor-Gençlerbirliği

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş



5 Nisan Pazartesi

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe-Y.Denizlispor

Not: Gaziantep FK bu haftayı BAY geçecek.



33.Hafta



6 Nisan Salı

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor

16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor

19.00 Trabzonspor-HK Kayserispor



7 Nisan Çarşamba

16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor

16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü

19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor

19.00 Beşiktaş-A.Alanyaspor



8 Nisan Perşembe

16.00 Y.Denizlispor-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Not: Galatasaray bu haftayı BAY geçecek.



34.Hafta



10 Nisan Cumartesi

13.30 A.Hatayspor-Göztepe

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük



11 Nisan Pazar

13.30 DG Sivasspor-İH Konyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

16.00 HK Kayserispor-FT Antalyaspor

19.00 BB Erzurumspor-Beşiktaş



12 Nisan Pazartesi

16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

19.00 A.Alanyaspor-Y.Denizlispor

19.00 Fenerbahçe-Gazantep FK

Not: Medipol Başakşehir bu haftayı BAY geçecek.