Beşiktaş Kanadalı Atiba ile uzun yıllar!
Kanadalı yıldız, futbolu bırakması halinde de Beşiktaş'tan uzaklaşmayacak.
Beşiktaş'ta 38 yaşına basan Atiba Hutchinson futboldan kopmuyor. Siyah-beyazlı kulübe geldiği 2013 yılından bu yana performansı, çalışkanlığı ve mütevazı kişiliğiyle taraflı tarafsız her futbolseverin beğenisini kazanan Kanadalı futbolcu, bir yıl daha futbol oynamaya yakın.
Yöneticilerle görüşmesinden olumlu sinyaller alan tecrübeli orta sahanın bir yıl daha oynama kararı aldığı, ailesiyle görüştükten sonra durumunu kesinleştireceği öğrenildi.
Atiba Hutchinson, kesin kararını verdikten sonra yönetimle masaya oturacak. Bu sezon 21'i ilk 11 olmak üzere 22 resmi karşılaşmada forma giyen Atiba, 3 gol attı, 4 de asist yaptı.
Kanadalı yıldız, futbolu bırakması halinde de Beşiktaş'tan uzaklaşmayacak.
Sergen Yalçın'ın “Atiba 10 yıl daha oynar. Beşiktaş'ın demirbaşı” dediği deneyimli futbolcu, daha sonra takımın teknik heyetine dahil olacak.
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