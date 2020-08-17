Beşiktaş, Mensah'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Galatasaray ile çekiştiği Kayserisporlu orta alan oyuncusunu ezeli rakibinin kuruluş yıldönümünü simgeleyen 19.05'te açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Hes Kablo Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş, Galatasaray ile çekiştiği Kayserisporlu orta alan oyuncusunu ezeli rakibinin kuruluş yıldönümünü simgeleyen 19.05'te duyurdu..
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah’a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
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