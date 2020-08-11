Beşiktaş sıcaktan bunaldı salona girdi

Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.

DHA
11 Ağustos 2020 Salı, 13:31
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.



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