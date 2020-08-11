Beşiktaş sıcaktan bunaldı salona girdi
Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
Video Haberler
- Köpeği ezen doktor için istenen ceza belli oldu
- Köpek balığıyla ringe çıktı... İşte o müsabaka
- Ünlü isim koronavirüsün etkisini böyle gösterdi!
- İmamoğlu: Meydanları daha kimlikli hale getiriyoruz
- Atatürk'ün adını silip, AKP'li vekilin adını verdiler!
- 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe!
- Yer: Bursa... Görüntüler “yok artık” dedirtti
- Ceza yağdı... Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı
- Adana'da korkunç olay! Defalarca bıçakladı
- Taksim'de dehşet! Alevler içinde kaldı