Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan 4-0 yorumu

20 Aralık 2020 Pazar, 21:53

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor’u 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Sergen Yalçın’ın açıklamaları:

“En çok gol atan takım biziz ama en çok gol yiyenlerden biri de biziz. Atıyoruz ama yiyoruz da. Bir taraf iyi ama diğer taraf bizi mutlu etmiyor. Gol yemeden kazanmak daha çok mutluluk verici. Maçın başı zordu. Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. 11 kişiyle beklediler. Çocuklar onu aşmaya çalıştılar ama ilk bölümde olmadı. Rölanti ve uzak oynadık. İstediğimiz oyun değildi ama bizim kontrölümüzdeydi. İkinci yarıda içeride oyuncularla konuştum, nasıl olacağıyla ilgili. Golü bulduktan sonra oyun tamamen açıldı. Rakip risk alıp öne çıkınca…”

‘VİDA TARTIŞILACAK OYUNCU DEĞİL AMA…’

”Gidiş dönüşlü oynamak kolay değil. Önde hızlı oyuncularımız var. O pasları atacak oyuncular da var. İkinci yarı istediğimiz gibi oldu. İkinci yarıdaki oyundan memnunum. Oyunu olgunlaştırıyoruz. Hükmediyoruz. Bazen bekliyor, bazen tempoyu artırıyoruz. Domagoj Vida enteresan bir gol attı. Kendi becerisiyle attı. Vida’da o özellikler var. Atar öyle golleri. Dünya Kupası finali oynamış, Hırvatistan’ın oyuncusu. Tartışılacak oyuncu değil ama oyuncuyu tartışmak başka bir şey, performansını tartışmak başka bir şey. Beklediğin performansı vermiyorsa her oyuncu tartışılır. Kağıt üstünde isimle oynanmıyor. Antrenör olarak biz de tartışılıyoruz. Futbolun gerçekleri var. Yüzleşmek zorundayız.”

‘SEYİRCİ OLMAYINCA ATMOSFER YOK’

”Oynanan oyundan, skordan, bulunduğumuz pozisyondan memnunuz. Keşke taraftarımız olsa da bu galibiyetleri onlarla kutlasak. Göreve başladığımızdan beri seyircisiz oynuyoruz. Yok yani, seyirci olmayınca atmosfer yok. Taraftarla oynasak bambaşka bir oyun olur. Böyle idare etmek zor. Pandemide herkesin işi zor