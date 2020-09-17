Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu

17 Eylül 2020 Perşembe, 23:09

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Borac Banja'yı 2-0 mağlup eden Portekiz temsilcisi Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu. Beşiktaş, 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Vodafone Park'ta Rio Ave ile karşılaşacak.