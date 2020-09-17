Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Rio Ave oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Borac Banja'yı 2-0 mağlup eden Portekiz temsilcisi Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu. Beşiktaş, 24 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Vodafone Park'ta Rio Ave ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi