Beşiktaş’ın yeni hamlesi: Tin Jedvaj kimdir?

31 Ocak 2021 Pazar, 15:37

Siyah beyazlıların, Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu Tin Jedvaj için kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Peki Tin Jedvaj kimdir?

Transfer dönemi yavaş yavaş sona ererken, Beşiktaş'tan son dakika bir stoper hamlesi geldi. Siyah Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu Tin Jedvaj için kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Peki bu gelişmenin ardından Beşiktaş taraftarının radarına giren ve kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Tin Jedvaj kimdir? İşte genç futbolcu hakkında bilgiler…

TİN JEDVAJ KİMDİR?

Jedvaj, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde 28 Kasım 1995 yılında dünyaya geldi. Dinamo Zagreb altyapısında futbola başlayan Tin Jedvaj; Roma, Leverkusen ve Augsbrug formaları giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leverkusen ile 6 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

Hırvat Milli Takımı forması da giyen Jedvaj, 26 kez uluslararası maçta boy gösterdi. Milli takım formasıyla 2 golü bulunan Hırvat stoperin Leverkusen ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor