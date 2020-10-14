Beşiktaşlı Mensah koronavirüs

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA
14 Ekim 2020 Çarşamba, 19:31
Beşiktaşlı Mensah koronavirüs
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Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bernard Mensah’ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah’ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" denildi.


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