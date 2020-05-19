Beşiktaş'ta Covid-19 test sonuçları negatife döndü
Koronavirüsle çalkalanan Beşiktaş'ta Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı.
Beşiktaş Kulübü dün yapılan yeni tip koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklamada, "18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" denildi.
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