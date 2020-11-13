Beşiktaş’ta pozitif sonuçları sonrası takıma 2 gün izin verildi
Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki koronavirüs artışı nedeniyle antrenmanlara 2 gün ara verdi.
Beşiktaş’ta çıkan pozitif vakalar sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın futbolculara 2 gün izin verdi. Oyuncuların kendilerini izole etmesi istenirken, pazartesi günü takıma tekrar test yapılacak.
Beşiktaş’ta son açıklanan pozitif vakalarla birlikte koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8’e yükselirken Teknik Direktör Sergen Yalçın futbolculara 2 gün izin verdi ve kadrodaki isimlere siyah-beyazlı ekibin sağlık kurulu ’Evde kalın, izole olun’ uyarısında bulundu. Futbolcuların dikkatli olması istenirken, Beşiktaş’ta pazartesi günü yeni testlerin yapılacağı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle savunma anlamında problem yaşayan Beşiktaş, pazartesi günü gerçekleşecek olan test sonuçlarını bekliyor. Kadrodaki isimlerden 7’si koronavirüse yakalanırken, kadro dışı olan oyunculardan da birinin testinin pozitif belirlendiği açıklanmıştı.
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