Beşiktaş'ta Rıdvan'ın forması N'Sakala'ya
Teknik direktör Sergen Yalçın yoğun maç trafiği nedeniyle değişikliğe gitti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi.
Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.
Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.
SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.
Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.
Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.
Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.
MKE ANKARAGÜCÜ'NDE DE 3 DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi.
Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu.
Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile
Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
Video Haberler
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı