Beşiktaş'tan HelpSteps ile iş birliği

20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:13

Beşiktaş Kulübü, sağlık uygulaması HelpSteps ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Beşiktaş'ın adımları bağışa çeviren sağlık uygulaması HelpSteps ile yaptığı iş birliğinin tanıtım toplantısı; başkan Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah ile HelpSteps proje sahipleri Gözde Venedik ve Erkut Venedik’in katılımlarıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirildi.

Anlaşmaya göre, akıllı telefonuna HelpSteps (HS) uygulamasını indiren siyah beyazlı taraftarlar, gün içinde attıkları adımları gün sonunda Beşiktaş Kulübü'ne gelir olarak bağışlayabilecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iş birliğinin detaylarını duyurmak ve uygulamayı anlatmak için Vodafone Park’ta gerçekleştirilen basın toplantısında tüm taraftarları, hem sağlıklı yaşama hem de Beşiktaş'a destek olmak için yürümeye davet etti. Projenin herhangi bir süre kısıtlaması olmadığına işaret eden Çebi, “Yönetim olarak hedefimiz, kulübümüze sürekli ve kalıcı gelir araçları oluşturmak. HelpSteps de bizim için böyle bir iş ortağı. Ben, uzun soluklu bir iş birliğinin ilk adımlarının bugün atıldığını düşünüyorum. Büyük Beşiktaş taraftarının sosyal sorumluluk konusunda gösterdiği hassasiyete de sonuna kadar güveniyorum ve herkesi yürümeye davet ediyorum. Üstelik bu keyifli bir yürüyüş olacak, taraftarımız hem sağlıklı kalacak hem de kulübüne gelir sağlayacak” dedi.