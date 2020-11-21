Burak Elmas'tan yönetime, "Üyelerin sağlığını düşünün" mesajı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 17:13

Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas, kasım ayı divan kurulu toplantısında konuştu.

Yasal izinler alınmış ve hiçbir Galatasaraylıyı sağlık açısından en ufak bir tehlikeye maruz bırakmadan icrası mümkün olabilecek ilk seçimde, tarihi ne olursa olsun başkanlığa adayı olduğunu belirten Burak Elmas, "Yol arkadaşlarım ve ben karşılaşacağımız zorlukların ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ancak görünün o ki an itibarıyla seçim yapmanın ön şartı olan yasal izin, seçim deklerasyonu üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala divana ulaşmamıştır. Normal şartlarda 2-3 günde çıkan bir izin ağırlaşan pandemi koşullarında elbette kolay çıkmayacak. Devletin ciddi boyutta ağırlaşan koşullar sebebiyle ek tedbirler aldığı, hafta sonu kısmi sokacağa çıkma yasağı getirdiği bir ortamda seçim konuşmaktan ciddi rahatsızlık ve endişe duymaktayım" diye konuştu.

ÜYELER OY KULLANAMAYACAK



800 civarında 65 yaş üstü, 200 civarı da 20 yaş altı kulüp üyesi olduğunu vurgulayan Elmas, "26 Aralık’ta bir seçim olması durumunda bu üyelerimizin tüzüğümüzün kendilerine tanımış olduğu haklarını kullanmak için sadece 3 saatleri var. Kaldı ki daima akıl ve bilim yolunda ilerleyen bizler pandeminin yayılma hızının ilk döneme göre arttığını akademik yayınlardan takip ediyoruz. Can kayıpları artıyor, koşullan iyice ağırlaşıyor. Üç gün önce maalesef 91 yaşındaki anneanemi bu virüs sebebiyle kaybettik. Kendisini koruma altına almamıza rağmen virüs bir şekilde ulaştı ve kurtaramadık. 102 yaşına giren, Allah sağlık ve selamet versin hiçbir seçimi kaçırmayan kulübümüzün duayeni Ali Fuat Diriker ağabeyimi ve arkadaşlarını böyle büyük bir riske karşı karşıya bırakacak olmak benim vicdanıma sığmıyor. Basit bir hesapla oy kullanma şartlarını elde etmiş üyelerimizin yüzde 25'inin iradesi bu seçime yansımayacak. Aslında konu tamamen halk sağlığı boyutunda. Hiçbir ikbal ve hırs, insan canından değerli değildir, olmamalıdır" dedi.