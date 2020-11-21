Bursaspor penaltıyla

TFF 1. Lig'in önemli maçında Bursaspor Adanaspor'u 1-0 yendi.

DHA
21 Kasım 2020 Cumartesi, 18:07
Bursaspor penaltıyla
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TFF 1. Lig'in önemli maçında Bursaspor Adanaspor'u 1-0 yendi.

Maçın tek golü 90. dakikada Recep Aydın'ın penaltısı ile geldi. Pozisyonda Ali Akman düşürüldü.


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