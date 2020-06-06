Bursaspor stadyuma alışıyor!
Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından beyaz ve yeşil olarak ikiye ayrılan takım, 35'er dakikalık antrenman maçı yaptı. Beyaz takım sahadan 3-1 galip ayrılırken beyaz takımın gollerini Ali Akman, Kerem Can Akyüz ve Selçuk Şahin kaydetti, yeşil takımın tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.
Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
Video Haberler
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde
- Beyoğlu'ndaki mucize kurtuluş kamerada
- Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı