Bursaspor’dan iyi haber
Bursaspor Kulübü, Covid-19 testlerinin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.
Bursaspor Kulübü, Covid-19 testlerinin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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