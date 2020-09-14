CHP'den 2. ve 3. lig maçları için koronavirüs uyarısı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 23:01

CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, önümüzdeki hafta başlayacak TFF 2 ve 3. Lig maçları öncesinde pandemi uyarısında bulundu.

Türkiye’nin yaklaşan son baharla birlikte koronavirüs konusunda sıkıntılı günler yaşama ihtimaline dikkat çeken Kenan Nuhut, “Geçen hafta sonu Süper Lig ve Voleybol ligleri önlem ve kısıtlamalarla başladı, üst düzey liglerde test, hijyen, sosyal mesafe, ulaşım gibi sorunlar yaşanmıyor olabilir, buna rağmen Sergen Yalçın hocamızın testinin pozitif çıktığını öğrendik.

Şimdi fiziki ve maddi şartların son derece kötü olduğu TFF 2 ve 3. Liglerde futbolculara sahaya çıkın diyoruz. Bu karar ölümcül risk içeren koronavirüs hastalığına davetiye çıkartılması demektir.

TFF alk liglerle ilgili kararı nasıl aldı? Kimlerle görüşüldü? Alt liglerdeki maçların başlangıcı için Sağlık Bakanlığı ile bilgi paylaşımı yapıldı mı? Sağlık Bakanlığının oluru alındı mı?

Yoksa biz futbolcu, antrenör, stat-salon çalışanı ve idarecilerin hayatlarını tehlikeye mi atıyoruz? Maçların organizasyonundan sorunlu TFF’yi alt liglerin başlangıç tarihi konusunda yeniden karar almaya davet ediyoruz ” ifadesini kullandı.

Süper Lig maçları ile salon sporlarının oynandığı alanlarda alınan önlemlerin daha da sıkılaştırılması gerektiğine dikkat çeken Nuhut, “Bazı kişilerin özellikle protokol tribününe test yaptırmadan giriş yapabildiği yolunda söylemler var. Kimsenin o stadyumlarda çalışan, spor yapan ya da bulunanların hayatını riske atmaya hakkı yok.

Uluslararası Spor Federasyonları, henüz müsabaka takvimini açıklamamışken maç ve yarışma konusunun da yeniden gözden geçirilmesini diliyorum, bu konuda da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile Spor Bakanlığımızı ivedi olarak göreve çağrıyoruz” dedi.

Kenan Nuhut, uzun yıllar Halter Federasyonu Başkanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdür yardımcılığı görevinde bulunmuş, sporcu sağlığı konusunda önemli çalışmalara imza atmıştı.