Çin'de tüm futbolcuların Covid-19 testi negatif çıktı

Çin Süper Ligi'nde forma giyen futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:48
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Xinhua ajansının haberine göre, 25 Temmuz'da başlayacak lig karşılaşmaları öncesi futbolcular ve teknik ekipler sağlık kontrolünden geçirildi. Ligde mücadele eden 16 takımdaki 1870 kişiye yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi. 

Çin Futbol Federasyonu, salgın sebebiyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen ligin 25 Temmuz'da start alacağını duyurmuştu. Karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı, futbolculara da haftada bir Covid-19 testi yapılacağı öğrenildi.


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