Crisriano Ronaldo Pele'nin rekorunu kırdı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 10:58

İtalya Serie A 15. hafta kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 4-1 mağlup etti.

Juve'ye 3 puanı getiren goller 31', 70' Cristiano Ronaldo, 49' Federico Chiesa ve 90+3' Paulo Dybala'dan geldi. İkinci golün de asistini yapan Ronaldo, üst üste 15. sezonunda 20 gol barajını aştı. 35 yaşındaki yıldız ayrıca ligde 14 gole ulaştı. Konuk ekibin tek golü ise 90. dakikada Marvin Zeegelaar'dan geldi.

Kariyerinin 758. golünü atan Cristiano Ronaldo, Pele'yi geride bırakarak futbol tarihinin en golcü 2. oyuncusu oldu. (1. Josef Bican 759 gol)

Juventus, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve 7. galibiyetini elde etti.