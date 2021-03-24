Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı telefonla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Spor Bakanı Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti.
A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.
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