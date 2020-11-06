Daniel Alves'den Barcelona'nın yeni sağ bekine şaşırtan tavsiye

8 sezon boyunca Barcelona formasını terleten Daniel Alves, Barcelona'nın yeni sağ beki Dest'e "Topu Messi'ye ver gerisini o halleder" tavsiyesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 11:31
Daniel Alves'den Barcelona'nın yeni sağ bekine şaşırtan tavsiye
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Barcelona'nın efsane sağ beki Daniel Alves kulübü, son dururmu hakkında açıklamalarda bulundu. Mevkidaşı Dest'e verdiği tavsiye ile herkesi güldüren Alves, Messi'nin ayrılmak istemesi hakkında ise "Messi, Barcelona'nın arması kadar büyük bir isim. Etrafına baktığında gördüğü karmaşadan sonra, takımdan ayrılmak istemesi normal. Yaptığı tüm bu harika şeylerden sonra, adı stadyuma verilmeli." ifadelerini kullandı. 


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