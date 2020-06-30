Datome, Olimpia Milano’da

30 Haziran 2020 Salı, 15:04

İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini duyurdu.

Fenerbahçe Beko’dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano’ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.



