Datome, Olimpia Milano’da

İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini duyurdu.

İHA
30 Haziran 2020 Salı, 15:04
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İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini duyurdu.
Fenerbahçe Beko’dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano’ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.


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