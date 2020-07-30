Demirspor Karagümrük karşı karşıya
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’ndaki maçı hakem Cüneyt Çakır yönetti.
Maçı Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansun Yavaş ile birlikte izledi.
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech
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