Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını 4 eksikle tamamladı
Sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu’nun, iki hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 13.30’da HK Kayserispor ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu’nun, iki hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın HK Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6’ya 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam saha taktik çalışması ile sona erdi.
Tedavisi sona eren Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarına devam ederken, sakatlıkları süren Fede Varela, Neven Subotic, Özgür Çek ve Mustafa Yumlu idmanda yer almadı. Yapılan kontroller sonucu sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Mustafa Yumlu’nun iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacağı açıklandı.
DG Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marvin Bakalorz’un durumu maç öncesinde yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacakken, tecrübeli golcü Hugo Rodallega’nın ise özel maske ile sahada olması bekleniyor.
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