Diagne'ye Premier Lig'den talip var!

15 Ocak 2021 Cuma, 20:22

Sky Sports editörü Lyall Thomas'ın haberine göre West Bromwich Albion, Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgileniyor.

Haberde Galatasaray'a yapılacak kiralama teklifinde West Bromwich'in sezon sonu ligde kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi.

29 yaşındaki Senegalli futbolcu Diagne, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 9 gol attı. Toplamda ise Diagne'nin bu sezon 18 maçta 11 golü bulunuyor.