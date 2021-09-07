Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, çeyrek finale çıktı.
Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanan Novak Djokovic, dünya 99 numarası Jenson Brooksby karşısında ilk seti 6-1 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-2 alarak korttan 3-1 galip ayrıldı.
Oscar Otte'yi 3-1'lik (6-4, 3-6, 6-3, 6-2) skorla eleyen Matteo Berrettini (6 numaralı seribaşı), çeyrek finalde, Wimbledon finalinde yenildiği Djokovic'in rakibi oldu.
2019 ŞAMPİYONU ANDREESCU ELENDİ
Tek kadınlarda 2016 finalisti Karolina Pliskova (4), Fransa Açık finalisti Anastasia Pavlyuchenkova'yı (14) 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına girdi.
Fransa Açık'ta yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Maria Sakkari (17), 2019 şampiyonu Bianca Andreescu'yu (6) 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) mağlup ederek çeyrek finalde Pliskova ile eşleşti.
New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 8. gün maçları tamamlandı. Günün ardından hem tek erkek hem de tek kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri belli olmuş oldu.
TEK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Novak Djokovic [1] v Matteo Berrettini [6]
Alexander Zverev [4] v Lloyd Harris
Félix Auger-Aliassime [12] v Carlos Alcaraz
Botic van de Zandschulp v Daniil Medvedev [2]
TEK KADINLAR ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Emma Raducanu - Belinda Bencic [11]
Karolina Pliskova [4]- Maria Sakkari [17]
Elina Svitolina [5]- Leylah Fernandez
Barbora Krejcikova [8]- Aryna Sabalenka [2]
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