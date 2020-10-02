Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale yolcusu

02 Ekim 2020 Cuma, 14:00

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultanlar Ligi 7. haftasında yarın saat 14.00’de deplasmanda Çanakkale ekibi Çan Gençlik Kale Spor ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Çan Gençlik Kale Spor deplasmanına gidiyor. İstanbul’daki antrenmanlarını tamamlayan ekip, bugün yola çıkacak. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran turuncu-beyazlıların pasör çaprazı Melis Durul, "Bu hafta ligdeki diğer takımlar gibi iyi oynayan ve mücadeleci bir takım olan Çan ile oynayacağız. Genel olarak çabuk oynayan bir takım. Gerekli hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel bir galibiyetle evimize döneriz" dedi.

Çan Gençlik Kale Spor - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, yarın saat 14.00’de Çan Şehit H. İbrahim Eriç Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadelede korona virüs önlemleri kapsamında seyircilere kapalı olacak.



