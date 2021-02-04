Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Moskova: 3-1
Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Moskova: 3-1
SALON: Yantarny Kaliningrad
HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Sonja Simonovska
ECZACIBAŞI VİTRA: Saliha, Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Fatma, Yasemin
DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Fetisova, Goncharova, Bibina (L), Krotkova, Pospelova, Klimets, Babeshina
SETLER: 25-16, 19-25, 25-14, 25-18
SÜRE: 98 dakika (25, 24, 24, 25)
CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap maçlarının son gününde Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, namağlup grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.
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