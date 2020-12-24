Eczacıbaşı VitrA’nın erteleme maçları başlıyor
Eczacıbaşı VitrA, koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen maçları için sahaya çıkıyor.
Eczacıbaşı VitrA, koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen maçları için sahaya çıkıyor.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde korona virüs önlemleri kapsamında tehir edilen maçlar oynanmaya devam ediyor. Eczacıbaşı VitrA, ilk erteleme maçında İlbank’a konuk olacak. Günü tek idmanla tamamlayarak Ankara’ya doğru yola çıkacak olan turuncu beyazlılar, yoğun maç programı için hazırlıklarını sürdürüyor. Erteleme maçlarında alınacak her galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan başarılı smaçör Fatma Yıldırım, “İlbank maçı bizim için senenin son maçlarından biri. Seneyi galibiyetlerle kapatmak istiyoruz. Deplasmanda oynanan her maç zor olduğundan, bu maça da konsantre bir şekilde hazırlanıyoruz. Ligin genel durumu adına alacağımız üç puan çok önemli. Erteleme maçları oynadığımız için yoğun tempoya da devam edeceğiz. Sezon sonuna kadar neredeyse hiç aramız olmayacak. Bu programa Şampiyonlar Ligi de eklenince zorlu bir serüven bizi bekliyor. Ama genç ve enerjik bir takımız. Her antrenmandan ve maçtan verim alarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” sözleriyle görüşlerini aktardı.
İlbank - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması 25 Aralık Cuma günü saat 14:00’da Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak. Seyircilere kapalı olacak mücadele TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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