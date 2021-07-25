Eda Erdem Dündar, Çin galibiyetini değerlendirdi

25 Temmuz 2021 Pazar, 13:11

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçında Çin karşısından sahadan galibiyetle ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi hazırlandıklarının altını çizen Dündar, "Yaptığımız şey, çok güzel bir şey. Çin son olimpiyat şampiyonu. Turnuvanın ilk maçları hep çok zor olur. Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık. Çin bugün belki kötü günündeydi ama biz çok iyi voleybol oynadık. Hak eden taraf bizdik." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem Dündar, "Bu maç bize ilerleyen günlerde inanılmaz bir artı olacak. Tüm takım arkadaşlarımı ve staff'ı kutluyorum. Çok yoğun bir emek var. Arkamızda Türkiye gibi koca bir ülke var, bizleri seven insanlar var. Bunlar bizi her zaman motive eden şeyler. Takımı mental durumu gayet iyi. Olimpiyata Çin gibi büyük bir takıma karşı galibiyetle başlıyorsunuz." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.



