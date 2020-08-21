Efecan Karaca: Daha iyi bir Alanyaspor

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:13

Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, yeni sezona hazırlandıkları Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Her zaman daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istediklerini belirten Efecan Karaca, "Alanyaspor hem yönetim hem de tesisleşme anlamında hem de futbolcu anlamında gelişime açık ve her sene üzerine bir şeyler katıyor. Benim burada 8'inci yılım. Geçen sezon da ligi 5'inci sırada tamamladık. Türkiye Kupası'nda final oynadık, mağlup olduk ama bu da bir tecrübe. İnşallah önümüzdeki sene yeni hocamızla daha büyük hedeflerle yola çıktık. Daha iyi bir Alanyaspor izlettirmek istiyoruz, çıta yükseldi. Oyuncular da bunun bilincinde ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Turuncu-yeşilli takımın yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'ın başarılı olacağına inandığını vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Sergen hoca Alanyaspor'da çalıştığı dönemde yardımcısıydı. Alanyaspor'u tanıyor. Disiplinli, başarıya aç ve saygı duyulması gereken bir hoca. Ben de çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum. Hem takım kaptanı hem de takımın tecrübeli oyuncusu olarak ona elimden gelen yardımı yapacağım, tüm takım halinde yardım edeceğiz. İnşallah hem onun hem de Alanyaspor için iyi bir sezon olur" dedi.

"ÇOK BAŞARILI OLSUN AMA BİZDE KALSIN"

Akdeniz ekibinde görev alan teknik adamların bir yıl sonra şampiyonluk yaşamış büyük kulüplere geçmesini de değerlendiren deneyimli orta saha, şunları kaydetti:

"Sergen hoca geçen sezon çok başarılı oldu. Beşiktaş'ı aldığı anda neredeydi; şimdi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Ona da başarılar diliyorum. Erol hoca da başarılı oldu. Ligi 5'inci sırada bitirdik. Türkiye Kupası finali oynadık; şimdi Fenerbahçe'de. Şimdi Çağdaş hoca var. İnşallah o da çok başarılı olur, bunu canıgönülden istiyorum. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir hoca. Futbolculara ağabey gibi davranıyor. Genç oyuncularla özellikle bire bir ilgileniyor. Yardımcıları da çok iyi. Çağdaş hoca çok başarılı olsun ama bizde kalsın."

Alanyaspor'da mutlu olduğunu belirten Efecan Karaca, "Her Türk oyuncunun büyük takımlarda oynama hedefi vardır. Alanyaspor benim evim gibi. Burada aile ortamı var. 8'inci yılım ve takım kaptanıyım. Alanyaspor bana çok şey kattı, ben de Alanyaspor'a bir şeyler kattım. Beni Efecan yapan Alanyaspor'dur. Herkesin büyük takım hedefi vardır ama Alanyaspor'da mutluyum" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takım için de açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı futbolcu, "Milli takımda aile ortamı var. Yemeklerden sonra 20 kişi beraber sohbet ediyoruz. Herkes birbiri için savaşıyor, bunun sonunda da başarı geliyor. EURO 2020'de başarılı olacak bir ortam var. Şenol hoca Türkiye'nin en büyük hocalardan birisi. Hem büyük hoca hem de büyük bir insan. Sadece hoca değil, baba gibi. Şenol hocayla milli takım EURO 2020'de çok başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig kariyerine geç başladığını anlatan kaptan, "Süper Lig'i 27 yaşında yakaladım. 27 yaşından sonra Avrupa'ya gitmek gayet zor. Şimdi 30 yaşındayım. Böyle bir teklif gelmedi. 22-23 yaşında genç bir oyuncu olsaydım hedeflerim arasında olabilirdi" dedi.

Ligde karşılıklı oynadığı en etkili sol bek oyuncuları sorulan Efecan, "Dario Melnjak iyi bir oyuncu, Hırvatistan Milli Takımı'na çağrılıyor. Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Onun dışında Novak da iyi oyuncu" yanıtını verdi.