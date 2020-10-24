El Clasico'nun galibi Real Madrid
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 3-1 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.
İspanyol futbolunun iki büyük takımını karşı karşıya getiren ve El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan maç, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı ilk defa seyircisiz oynandı.
Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, 5. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona, üç dakika sonra Ansu Fati (Dk. 8) ile karşılık verirken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı daha atak başlayan taraf Barcelona olsa da 63. dakikada hakemin VAR'a başvurarak verdiği tartışmalı penaltı, karşılaşmanın kaderini değiştiren en önemli anlardan biri oldu.
Sergio Ramos, penaltıda topun başına geçerek, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.
Gol yollarında etkisiz olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, 81. dakikada üç oyuncu birden değiştirerek, Pedri Gonzalez, Ansu Fati ve Sergio Busquets'i oyundan alarak, yerlerine Antoine Griezmann, Ousmane Dembele ve Francisco Trincao'yu sahaya sürdü.
Karşılaşmanın 90. dakikasında bu kez Luka Modric ile Barcelona ağlarını havalandıran Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu skorla ligde iki maçı eksik olan Barcelona 7 puanda kalırken, bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 13'e yükseltti.
Real Madrid art arda aldığı iki mağlubiyetin (1 lig, 1 Şampiyonlar Ligi) ardından El Clasico'yu kazanarak, rahat bir nefes aldı. Olası bir yenilgide görevden alınabileceği iddia edilen teknik direktör Zinedine Zidane da şimdilik tartışmaları sona erdirdi.
Barcelona ise ligde son iki maçında yenilgi aldı.
Bu arada La Liga tarihinde 181'incisi oynanan El Clasico sonrasında Real Madrid'in 74, Barcelona'nın 72 galibiyeti bulunurken, 35 maçta beraberlikle sonuçlanmıştı.
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