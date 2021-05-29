Elmas Lig'de Yasemin ve Yasmani 6'ncı oldu, Ramil zorlamadı!
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in 2'nci etabında yarışan milli atletlerden Yasemin Can ve Yasmani Copello 6'ncı sırayı aldı.
Elmas Lig’in 2’nci etabı olan Doha’da milli atletlerden Yasmani Copello, Yasemin Can ve Ramil Guliyev ana programda, Kayhan Özer ise ön programdaki 100 metrede yarıştı. Doha yarışma rekorunun kırıldığı 400 metre engellide Yasmani Copello 49.11’lik derecesiyle bu yılki en iyisini geliştirip 6’ncı sırayı alırken, kadınlarda 3000 metrede ise Yasemin Can 8:39.47 ile 6’ncı sırada finiş gördü. Her iki milli atlet de Elmas Lig sıralaması için üç puanı hanesine yazdırdı.
200 metrede koşan Ramil Guliyev ise istediği gibi giriş yapamadığı yarışta sona doğru yavaşladı ve 21.09 derecesi ile 8’inci sırada yarışı tamamladı.
Elmas Lig’e dahil olmayan ancak organizasyon tarafından davet edilen atletlerin koştuğu 100 metre mücadelesinde yarışan Kayhan Özer ise bu yılki ilk resmi yarışına çıktı. Sakatlıktan dönen Kayhan, sezonu 10.48 ile açarken, yarışı da 5’nci bitirdi.
Elmas Lig’de bir sonraki yarışma İtalya'nın Floransa kentinde 10 Haziran’da yapılacak.
Video Haberler
- Final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
- Şampiyonluk kutlayan futbolcu, takım otobüsünden düştü
- Korkunç olay! Her şey bir anda oldu
- Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında hapis istemi
- Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Binlerce kişiden ‘dolandırıldım’ şikayeti
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- CHP'yi üzen ölüm: Kumcu yaşamını yitirdi
- Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Ağar, Marina'yı bıraktı!