"Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır"

26 Mart 2021 Cuma, 13:02

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilerek yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesini değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Tivibu Spor'daki yorumları. Şaşırmadım. Sezon başına döndüğümüzde Erol Bulut kararı ne kadar doğruysa, 31. haftaya geldiğimizde gösterdiği performans, Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe devam edebilecek bir performans değildi. Beşiktaş derbisinde beraberlik alındı, son dakika golleri sanki galip gelmiş gibi ortamı yumuşatır ama 2 ay önce bile baktığımda, Fenerbahçe şampiyon da olsa Erol Bulut'u gönderir demiştim.

FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK KAZANÇ OLUR

Emre Belözoğlu'nun tecrübelerini yansıtırsa takıma çok faydalı olacağını söyleyen Kahveci "Emre Belözoğlu'na hayırlı olsun. Teknik direktörlük tecrübesi yok ama futbolun içinde inanılmaz teknik direktörlerle çalıştı, inanılmaz tecrübesi var. Sahaya yansıtırsa, Fenerbahçe için büyük kazanç olur. Teknik direktörler futbolculuk dönemini unutmalı, kendini teknik direktör olarak, yöneten insan olarak görmeli ve ilişkilerini ona göre ayarlamalı. Bu iş Emre Belözoğlu ile devam eder mi? Bundan sonraki süreç belirler. Emre Belözoğlu lisansı olan, transferleri yapan biriydi. Sezon sonunda belki teknik direktör değişikliği olabilir. Bu süreci atlatmak için de en uygun isim Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu'nun kendi getirdiği isimler var, Aurelio, Selçuk Şahin, Volkan Demiral var. Güzel bir iletişim içinde elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Emre Belözoğlu'nu, karakterini taaaa ümit milli takımdan tanırım. Beraber oda arkadaşı olduk, Milli Takım'ın başarılarına katkıda bulunduk. Emre Belözoğlu hırsıyla yaşayan, onu da sahaya yöneltmeye çalışan bir insan. Hırsını alırsak başarısını sahaya yansıtamaz" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU, FATİH TERİM ETKİSİ YARATIR

Çok hırslı bir Emre Belözoğlu göreceğiz. Teknik direktör olduğunda beyninde kendine rakipler oluşturacak, Fenerbahçe camiasının da beklentilerini ve isteklerini çok iyi bilen bir karakter. Bunu sportif direktörlükte, daha önceki futbolculuk döneminde gösterdi. Fenerbahçe'de isyan etmek gerekiyor, Emre Belözoğlu de isyan etmede örnek olacaktır. Futbolcular hoca değişikliğini çok yüksek seviyede algılamaz, hemen yeni hocaya adapte olur. Futbolcular hemen Emre Belözoğlu'na konsantre olacak. Ne istiyor, saha içinde, saha dışında, kendimizi nasıl gösteririz, bu kadroda nasıl yer alabiliriz, onu düşünecekler. Bu kan değişikliği gerekiyordu. Emre Belözoğlu inanılmaz teknik direktörlerle çalıştı, inanılmaz oyuncularla çalıştı, inanılmaz tecrübesi var. Artık teknik direktör olarak düşünen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye çok katkı sağlar. Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır.