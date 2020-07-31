Erdoğan'dan tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter hesabından Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Acemi kasaplar hastanelik oldu
- O sayıların artık neden verilmediğini bilmiyorum
- Taksici ile müşteri arasında indi bindi kavgası
- Pakdemirli, et fiyatlarının yüksek olmadığını iddia etti
- Mehmet Metiner'den AKP'yi sarsacak itiraf
- Ayasofya’da Ekrem İmamoğlu’na akıl almaz hakaretler
- Hatay’da 4 farklı noktada orman yangını
- Ölü bulunan polis memurunun eşi gözyaşlarına boğuldu
- Çanakkale'de orman yangını
- Damada düğünde araba kapısı taktılar