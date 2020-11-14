Ergin Ataman, 14 yıl sonra gelen galibiyeti yorumladı
Ergin Ataman,"“Savunmada çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Doğuş Balbay bize savunmada çok şey kattı. Bu maçı takım halinde kazandık ama hücumda Vasilije Micic bu akşam sıra dışı oynadı"dedi.
Turkish Airlines EuroLeague’de bu gece Panathinaikos BC OPAP karşısında galip gelen Anadolu Efes’te Koç Ergin Ataman maçın ardından konuşurken 2014 yılından sonra gelen OAKA galibiyeütini yorumladı.
Maçın ardından uluslararası yayına konuşan ve bireysel performanslara değinen Ergin Ataman, oyuncularının hakkını verdi ve şu ifadeleri kullandı:
“Savunmada çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Doğuş Balbay bize savunmada çok şey kattı. Bu maçı takım halinde kazandık ama hücumda Vasilije Micic bu akşam sıra dışı oynadı. Hem Larkin’in hem de Beaubois’nın açığını tek başına kapattı. İyi bir takım galibiyetiydi ancak savunmada Doğuş Balbay, hücumda da Vasilije Micic ve Krunoslav Simon takıma liderlik etti.”
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