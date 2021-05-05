Ergin Ataman, Real maçı öncesi hastaneden gelen mesajın sırrını açıkladı!

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 08:15

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Biz 2 senedir oynadığımız basketbolla hak ediyoruz. Şampiyon olmayı da hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Bugün iyi oynamadık ama mücadele ettik"derken kendisine hastaneden gelen bir telefon mesajının da sırrını kamuoyu ile paylaştı.

Karşılaşma öncesinde üç haftadır yoğun bakımda yatan ve odaya çıkan Türk basketbol tarihinin önemli basketbol adamlarından biri olan Aydın Örs'ten bir mesaj aldığını açıklayan Ataman, "Bu sabah buraya gelirken benim için çok önemli bir basketbol adamından mesaj aldım. Ergin, siz bunu hak ediyorsunuz, ben sana inanıyorum, benimle de yakınen ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum' diye. Üç haftadır yoğun bakımda yatan değerli hocam Aydın Örs, üç haftalık yoğun bakım sürecinden sonra odaya çıktı. Daha önce hep oğluyla mesajlaşıyordum. Ondan böyle mesaj alınca çok duygulandım. Bir kez daha teşekkür ediyorum, ona geçmiş olsun diyorum. Ona, 'Türk antrenörlerin daha çok işi var, çok büyük başarılar kazanacağız' dedim. Bunu da paylaşmak istedim" şeklinde konuştu.