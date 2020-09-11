Erol Bulut Fenerbahçe'nin penaltısı için ne dedi?

11 Eylül 2020 Cuma, 22:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Rizespor’u tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bizim hedefimiz galip gelmekti. Futbolcularımı da tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Rizespor’u tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bizim hedefimiz galip gelmekti. Futbolcularımı da tebrik ediyorum. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı, onları değerlendiremedik. İkinci yarı mağlup duruma düştük. Sonra biz goller bulduk" diye konuştu.

"PENALTININ YANLIŞ BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bulut, karşılaşmadaki penaltı pozisyonu ile ilgili ise "Bu sezon baya çekişmeli geçecek. Penaltı pozisyonu ile ilgili; ceza sahasında kafaya çıkan oyuncuya müdahale edildi, bence penaltıydı. Yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.