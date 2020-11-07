Erol Bulut, Pelkas'ın golü için ne dedi?

07 Kasım 2020 Cumartesi, 22:02

Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, hücum anlamında sahada istediklerini yansıtamadıklarını belirterek, ‘’Defans anlamında da zaaflar vardı. Yediğimiz ilk gol biraz şansa oldu. Jevtovic müthiş bir vuruş yaptı. İkinci golde defansta hata yaptık. Bugün önemli olan birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremediğiniz zaman rakibi güçlendiriyorsunuz. Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık çalışmamıza rağmen. Rakibin kapanacağını, sadece ortalarla değil daha çok paslaşarak pozisyon bulabileceğimizi söylemiştim. Bunu sahaya yansıtamadık” dedi.

"PELKAS’IN POZİSYONUNU GOL OLARAK GÖRDÜK"

Erol Bulut, Pelkas’ın attığı golün iptal edilmesi ile ilgili olarak, "Gol olarak pozisyonu gördük ama VAR’dan izlendiğinde hakemlerimiz Valencia’nın koluna temas ettiğini görmüşler. O yüzden iptal etti. Fazla söyleyecek bir şey yok" diye konuştu.

"BİRKAÇ ARKADAŞIMIZIN 2-3 HAFTADIR PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ VAR"

Sarı lacivertli futbolcuların performansları hakkında konuşan Bulut, "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra birlikte göreceğiz kimler değişecek, değişmeyecek" şeklinde konuştu.

Erol Bulut, bu tarz maçları kaybetmenin takımı pozitif anlamda ilerletebileceğini belirterek, "Çünkü böyle takımlar karşımızaa her hafta hemen hemen çıkacak. Onlara karşı nasıl oynayabileceğimizi çalışıp daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen haftada oynadığımız maçta 10’un üzerinde net pozisyon var ama sadece 2 gol attık. Yakaladığımız pozisyonları bu kadar basit harcamamamız lazım. Büyük takım olarak, futbolcusu olarak çok fazla basit hatalar yapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.