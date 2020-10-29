Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan ayak tenisi maçı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tenisi oynadılar.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tenisi oynadılar.
Erol Bulut ile Emre Belözoğlu'na, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ile antrenör Mehmet Aurelio rakip oldu. Mücadeleyi Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun takımı kazanırken, maçın sonunda teknik heyet basın mensuplarına poz verdi.
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