Ersin Destanoğlu için Nice’den 7 milyon avro
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’in, Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek istediği iddia edildi.
Footmercato’da yer alan haberde Lyon ve Marsilya’nın ardından Nice’in de Ersin Destanoğlu’nu izlediği ifade edildi.
Nice’in Ersin için Beşiktaş’a 7 milyon avro teklif ettiği iddia edilirken takımın as kalecisi Walter Benitez’in ardından kaleye geçmesinin istendiği kaydedildi.
LILLE ETKİLEDİ
Lille’in Zeki, Yusuf ve Burak Yılmaz’la kazandığı şampiyonluk sonrasında Fransız takımlarının Süper Lig’e olan ilgisinin arttığı belirtildi.
Beşiktaş’la bu sezon Süper Lig’de 35 maça çıkan Ersin, kalesinde 35 gol görürken 13 maçta kalesini gole kapadı.
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