Erzurumspor kupada Erokspor'u geçti

16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:37

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Selahattin Altay

BB ERZURUMSPOR: Kayacan - Leo Schwechlen (Dk. 46 Mücahit), Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Sissoko (Dk. 68 Oltan), Osman (Dk. 80 Özgür), Donald, Hamroun (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Sadiku, Emrah Başsan (Dk. 73 Rashad Muhammed)

ESENLER EROKSPOR: Yaren İzzet - Berk, Aziz, Korhan (Dk. 46 Cenk), Recep (Dk. 46 Muharrem), Enes (Dk. 57 Aziz), Emre (Dk. 46 Murat), Hüseyin, Hakkı (Dk. 71 Samet), Muammer, Mert

GOLLER: Dk. 9 ve Dk. 20 Emrah Başsan, Dk. 29 Hamroun, Dk. 65 Osman, Dk. 76 Ömer Şişmanoğlu (BB Erzurumspor) - Dk. 24 Muammer (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Leo Schwechlen, Gökhan (BB Erzurumspor) - Recep (Esenler Erokspor)



Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’unda BB Erzurumspor sahasında Esenler Erokspor’u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

8’inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet ortasını yaptı. Emrah Başsan’ın şutunda top ağlara gitti: 1-0.

20’nci dakikada Hamroun’un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan, kendisinin ve takımının 2’nci golünü attı: 2-0.

23’üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Sadiku’nun sert şutunda meşin yuvarlak direkten dışarı gitti.

24’üncü dakikada Erokspor farkı 1’e indirdi. Mert’in pasıyla ceza sahası yayının üstünde topla buluşan Muammer’in vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

29’uncu dakikada Erzurumspor farkı bir kez daha 2’ye yükseltti. Sağ kanatta topla buluşan Sadiku, çizgiye kadar indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkteki Hamroun’un şutunda top ağlara gitti: 3-1.

65’inci dakikada ev sahibi ekip 1 gol daha buldu. Sissoko’nun ortasında Osman kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Yaren’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 4-1.

76’ncı dakikada ceza sahası içindeki Oltan, topu kafayla Rashad Muhammed’in önüne indirdi. Rashad, müsait durumdaki Ömer Şişmanoğlu’nu gördü. Ömer, düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 5-1.

Erzurumspor bu sonuçla kupada son 16 turuna yükseldi.





