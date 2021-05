Eski Galatasaraylı Fernando Reges, Sevilla'da ayın futbolcusu seçildi

Eski Galatasaraylı Fernando Reges İspanya'da gösterdiği performansla alkış topluyor. 2017-2019 yılları arasında Galatasaray forması giyen 33 yaşındaki orta saha Sevilla'da Nisan ayının futbolcusu seçildi.

İspanya La Liga'da 4. sırada bulunan Sevilla'nın yıldızı Fernando Reges, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti.

His presence in the midfield is one of the keys to @SevillaFC_ENG's success! ????



Fernando Reges, #LaLigaSantander #POTM for April! ??????#MVP