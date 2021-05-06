Eski Galatasaraylı Fernando Reges, Sevilla'da ayın futbolcusu seçildi
Brezilyalı orta saha Fernando Reges, Sevilla'da Nisan ayının futbolcusu seçildi.
Eski Galatasaraylı Fernando Reges İspanya'da gösterdiği performansla alkış topluyor. 2017-2019 yılları arasında Galatasaray forması giyen 33 yaşındaki orta saha Sevilla'da Nisan ayının futbolcusu seçildi.
İspanya La Liga'da 4. sırada bulunan Sevilla'nın yıldızı Fernando Reges, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti.
His presence in the midfield is one of the keys to @SevillaFC_ENG's success! ????— LaLiga English (@LaLigaEN) May 6, 2021
Fernando Reges, #LaLigaSantander #POTM for April! ??????#MVP
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