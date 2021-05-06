Eski Galatasaraylı Fernando Reges, Sevilla'da ayın futbolcusu seçildi

Brezilyalı orta saha Fernando Reges, Sevilla'da Nisan ayının futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 19:11
Eski Galatasaraylı Fernando Reges, Sevilla'da ayın futbolcusu seçildi
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Eski Galatasaraylı Fernando Reges İspanya'da gösterdiği performansla alkış topluyor. 2017-2019 yılları arasında Galatasaray forması giyen 33 yaşındaki orta saha Sevilla'da Nisan ayının futbolcusu seçildi.

İspanya La Liga'da 4. sırada bulunan Sevilla'nın yıldızı Fernando Reges, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 4 gol 4 asistlik performans göstermişti. 

 


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