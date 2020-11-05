Eskişehirspor kupada var
Eskişehirspor - Cizrespor: 3-2
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Hidayet Zeybek.ESKİŞEHİRSPOR: Melih- Hasan, Furgan (Dk.73 Onur), İbrahim (Dk.85 Tolga), Talha, Kaan (Dk.60 Onurhan), Alperen, Arda, Buğra (Dk.85 Melih Nezir), Furkan, Sholaja.
CİZRESPOR: Murat- Hüseyin (Dk.30 İsmail), Özgür, Doğan, Hakan (Dk.87 Yunus Emre, Ekrem, Yusuf, Berk, Emre (Dk. Samed), Oktay, Ahmet.
GOLLER: Dk.9 Hakan, Dk.11 Yusuf (Cizrespor), Dk.38 Talha, Dk.89 Onur, 90+4 Tolga (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Özgür, Samed, Murat, Hakan (Cizrespor) Hasan, Melih Nezir, Alperen (Eskişehirspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında Cizrespor’u 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı
9’uncu dakikada Emre’nin soldan ortasında altı pas üzerinden dokunan Hakan Doğan, topu ağlarla buluşturdu. (0-1).
11’inci dakikada yine Emre’nin soldan ceza sahasına girmeden ortasında iyi yükselerek kafa vuran Yusuf Kerçin, topu ağlara gönderdi. (0-2).
36’ncı dakikada Sholaja’nın ara pasında topla buluşan Talha ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Talha’nın düzgün vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. (1-2).
52’nci dakikada Sholaja çalımlarla ceza sahasına girdi, sert şutu kaleciden döndü.
56’ncı dakikada soldan gelen ortaya ceza sahası içerisinde sert vuran Hakan’ın şutu kaleci Melih’te kaldı.
89’uncu dakikada Onur ceza sahasında topu önüne alarak düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. (2-2).
90+4’üncü dakikada kontra atakta topla ceza sahasına giren Melih Nezir’in şutu kalecinden dönerken, Tolga tamamladı ve takımını öne geçire golü attı. (3-2).
Maç bu sonuçla tamamlanırken, Eskişehirspor kupada tur atlayan takım oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’